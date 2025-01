Ilrestodelcarlino.it - "False vaccinazioni contro il Covid". Camila Giorgi chiede l’abbreviato

L’ex tennistaha avanzato istanza di rito abbreviato nel processo che la vede imputata a Vicenza di falsità ideologica per le presunteantieffettuate da un medico vicentino.– come anticipato ieri dal Giornale di Vicenza – dovrebbe essere l’unica ad avere scelto il rito alternativo, a differenza dei suoi genitori e del fratello Leandro, che hanno invece annunciato di voler patteggiare. L’udienza preliminare si terrà la prossima settimana, con 25 imputati, accusati a vario titolo di falso ideologico, peculato e corruzione tra cui anche la cantante vicentina Madame. In un incidente probatorio tenuto due anni fa la dottoressa Daniela Grillone Teciou, principale indagata, aveva raccontato la propria versione dei fatti. Dagli accertamenti sono emerse 380 dosi di vaccino anti-falsamente somministrate ad assistiti, altre 344 a pazienti non appartenenti all’Ulss 8 e 295 a pazienti dell’Ulss 8, non assegnati alla dottoressa Tecioiu.