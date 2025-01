Leggioggi.it - Esenzione canone Rai 2025: come compilare il modello Quadro A di non detenzione

Leggi su Leggioggi.it

Chi vuole chiedere l’dal pagamento delRaideve affrettarsi ed inviare entro il 31 gennaio il modulo di non. Si può fare direttamente online oppure via posta cartacea agli uffici Entrate di Torino. Ricordiamo che quest’anno l’importo deltv tornato a 90 euro; non è più in vigore dal riduzione 2024 che aveva fatto scendere la cifra a 70 euro. E’ sempre addebitato in bolletta elettrica in modo automatico a chi è titolare di un’utenza. Ildae inviare per non pagare iltvsi chiama Dichiarazione sostitutivaA e, per avere effetto per l’intero anno, deve essere inviato entro il 31 gennaio. In caso contrario, avrà effetto solo parzialmente.In questo articolo una guida alla compilazione e invio. Iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi per ricevere altre newsquesta.