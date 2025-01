Iodonna.it - È tra le diete più richieste perché permette di perdere peso in tempi relativamente brevi e di ridurre soprattutto il grasso addominale ma non è adatta a tutti e richiede la stretta supervisione di uno specialista. Come funziona? E in quali casi può essere indicata? Lo abbiamo chiesto a un’esperta

La sua popolarità si deve probabilmente anche alle molte celebrities che hanno svelato di averla seguita: parliamo della dieta chetogenica o ‘keto diet’, un regime alimentare che sembraoggi molto in voga.si chiama così?lo scopo di questa dieta èin modo significativo il consumo di carboidrati, mantenendo costante l’apporto di proteine e aumentando al contrario il consumo di grassi buoni, in modo tale da indurre l’organismo in uno stato metabolico detto di ‘chetosi’. Dieta detox di una settimana: 5 strategie su cui puntare X Una dieta molto richiestaA confermare l’interesse per la dieta chetogenica sono anche i dati raccolti dall’indagine dedicata ai professionisti del benalimentare, condotta da ProntoPro, marketplace di riferimento per i servizi professionali che mette in contatto domanda e offerta.