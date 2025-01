Gamerbrain.net - DreadOut Remastered Collection: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi su Gamerbrain.net

La compilation che unisce: Keepers of the Dark è un regalo prezioso per gli amanti del genere horror e per chi apprezza i videogiochi con una forte impronta culturale. Creata dallo studio indonesiano Digital Happiness, questa raccolta porta i giocatori in un viaggio indimenticabile fatto di paura, enigmi e folklore sovrannaturale, offrendo un’esperienza completa e complementare tra i due titoli.Nel capitolo principale,, vestiamo i panni di Linda Meilinda, una giovane studentessa intrappolata in una città desolata e infestata. La sua unica arma? Uno smartphone e una macchina fotografica, strumenti che trasformano la tecnologia moderna in strumenti di sopravvivenza contro il paranormale. L’uso di questi dispositivi aggiunge un tocco unico al, evocando una tensione costante mentre il giocatore cerca di scoprire ciò che si cela nell’ombra.