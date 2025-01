Ilrestodelcarlino.it - De Pascale su Vanity Fair: “La famiglia, la missione politica e l’incidente che mi ha cambiato la vita”

Bologna, 17 gennaio 2025 – La, dalla gestione dei figli al rapporto paritario con la moglie Laura, le sue sfide inche vede la sicurezza sul territorio come una vera e propria priorità estradale che gli hala. Michele de, ex sindaco di Ravenna e oggi alla guida dell'Emilia Romagna, si racconta nell’ultimo numero die lo fa alla vigilia del suo compleanno (compirà 40 anni il 20 gennaio prossimo). Nato a Cesena ma cresciuto a Cervia tra lidi e consigli comunali, sopravvissuto a un drammatico incidente, dopo aver superato anni di operazioni (di cui gli resta una “cicatrice in faccia come Harry Potter” e che mi ricorda ogni mattina che sono vivo”), il neo eletto governatore parla della sua(“determinare un cambio di passo sulla sicurezza del territorio”) da raggiungere anche grazie alla collaborazione leale con il governo di Giorgia Meloni, perché afferma: “Per realizzare cose grandi serve la democrazia, non il populismo.