Conte in conferenza: "Questa squadra è diversa rispetto a due anni fa, senza Kvara ancora di più. Atalanta? Non parlo di sfida Scudetto…"

14.35 – Finisce qui ladi Antonio.Siamo in una fase di metà stagione dove squadre accreditate per lo Scudetto sono staccate. Il Napoli è lì e sta acntando anche i palati fini con il gioco e lo spettacolo che aumenta. Questi due fattori possono rappresentare una svolta?“Io parto da un presupposto, che è difficile vincere i campionato o entrare in zona Champions se non produci qualcosa di produttivo e bello. Ci sono delle situazioni che sono anche più pompate a livello mediatico per diversi interessi, quando tu produci a fine campionato, o fino ad ora tanti punti, non penso che sia fortuna o che sia dovuta al caso o perchè altre squadre stanno performando di meno. Noi stiamo crescendo, abbiamo fatto un percorso e non è stato semplice, non sarà semplice. Mi sono dovuto adattare anche a tempistiche di arrivo dei calciatori arrivati all’ultimo momento, ma la disponibilità da parte loro mi ha dato modo di provare diverse situazioni, avendo nel background nostro quello che abbiamo fatto e che ci potrà sempre tornare utile, anche in futuro”.