Quotidiano.net - Chi è Patrizia Crisolini Malatesta, la guida di Avventure nel mondo morta a Cuba

Roma, 17 gennaio 2024 – Sessantasette anni, romana, con una grande passione per i viaggi,, 67 anni,e coordinatrice dinel, è una delle due vittime del tragico incidente avvenuto oggi a. Con lei è morto il conducenteno del minibus, mentre altre sei persone, tutte italiane, sono rimaste ferite. Tre in modo grave. Curiosa, infaticabile, sempre alla ricerca di nuovi stimoli, si era dedicata a diverse attività prima di scoprire la sua passione per i viaggi e approdare ad “nel”, come lei stessa racconta sul suo blog “Sì, viaggiare”. “Ho fatto lavori all'uncinetto e ai ferri – scrive sul blog – , ho cucito vestiti per me, ho creato orecchini e collanine, ho fatto giardinaggio, sono andata a scuola di salsana, ho studiato l'inglese, lo spagnolo e il francese, ho fatto dei corsi di fotografia e di post produzione, ho imparato a fare il decoupage, ho fatto e continuo a fare fotografie, e ora mi sto cimentando con questo blog.