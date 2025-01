Scuolalink.it - Cancellazione dalle graduatorie: nuove istruzioni del MiM, scadenza 14 Marzo [NOTA]

Leggi su Scuolalink.it

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emesso unaufficiale (n. 11984 del 16 gennaio 2025), destinata agli Uffici Scolastici Regionali (USR), contenente leoperative per la gestione delledei docenti in vista del prossimo anno scolastico. La comunicazione, successivamente corretta tramite una errata corrige, stabilisce procedure per ladi specifici insegnantidi merito.per rinuncia alla nomina La prima direttiva ministeriale riguarda i docenti che, pur aventi diritto all’assunzione, abbiano deciso di rinunciare alla nomina a tempo indeterminato. Questi saranno rimossi dalla relativa graduatoria di merito. Lainteresserà coloro che occupano posizioni superiori rispetto all’ultimo docente nominato, con esclusione dei riservisti.