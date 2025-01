Donnapop.it - Bianca Balti, chi è malato non è un guerriero: perché è importante cambiare il nostro modo di parlare

Qualche sera fa, Carlo Conti, nel presentare i co-conduttori e le co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo, di cui è presentatore e direttore artistico, ha evidenziato le caratteristiche professionali di ognuno: ha parlato della comicità di Katia Follesa, dell’ironia di Geppi Cucciari, della voce di Elettra Lamborghini e così via.Quando è stato il turno di, Conti l’ha definita “guerriera”,attualmente la modella è malata di cancro. Il fatto di averla presentata come “guerriera” l’ha ridotta alla sua malattia, come se lei fosse il tumore per cui si sta curando. Ma, soprattutto, la definizione di “guerriera” significa che sarà su quel palco non per la sua carriera da top model né per la sua fama internazionale, bensìè malata.i malati non vanno chiamati “guerrieri”: dobbiamo modificare ilvocabolarioQuesto tipo di narrazione della malattia è del tutto sbagliata, fuorviante ed escludente,nessunè la sua malattia e nessuna malattia diventa un merito o una colpa, qualsiasi sia la reazione deldi fronte a ciò di cui soffre.