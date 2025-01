Liberoquotidiano.it - Benessere e relax tra natura e acque termali

Abano Terme, con la sua atmosfera rilassante e il suo legame indissolubile con il, è la destinazione ideale per chi desidera una pausa rigenerante. Nel cuore di questa cittadina termale sorge l'hotel Mioni Pezzato & SPA, una struttura che non si limita a offrire un soggiorno, ma promette una vera e propria rinascita fisica e mentale. Il Mioni Pezzato si distingue per la sua filosofia innovativa: unire la tradizione delle terme con un approccio contemporaneo al, creando un ambiente elegante e accogliente dove ogni ospite può sentirsi speciale. Dopo una recente e completa ristrutturazione, l'hotel si presenta come un luogo di design moderno e ricercato, perfettamente in armonia con la bellezzale dei Colli Euganei che lo circondano. Con le sue 179 camere e suite, suddivise in sei categorie, il Mioni Pezzato offre soluzioni adatte a ogni esigenza.