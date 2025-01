Oasport.it - Basket femminile, Schio con San Martino di Lupari per allungare su una Venezia a riposo. Derthona-Sesto, sfida frizzante

Siamo alla tredicesima giornata del campionato didi serie A. Ci siper la supremazia nel Bel Paese, e il weekend può far sorridere la Famila Wuber, anche perché la sua avversaria diretta,, rimarrà a.E intantosarà una delle squadre impegnate in uno degli anticipo, contro una Sandiancora gasata dalla gran vittoria in casa diSan Giovanni, ma la forbice tra le due squadre appare comunque ampia. E in questo modo la Famila può avere un piccolo vantaggio psicologico sulla Reyer, che sarà costretta a inseguire.Occasione per avvicinarsi anche per la Molisana Magnolia Campobasso, che ha di fronte una trasferta assai alla portata con la MEP Pellegrini Alpo ultima in classifica. Ad aprire le danze saranno peròSan Giovanni in unache può valere la quarta piazza; all’andata fu unaemozionante, con la Autosped vincitrice per una sola incollatura.