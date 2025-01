Oasport.it - Ambesi: “Tre indizi fanno una prova per il processo di Sinner. Il suo rendimento a Melbourne non mi preoccupa”

Massimilianoha analizzato la vittoria di Lorenzo Sonego su Joao Fonseca agli Australian Open durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Ci si esalta troppo facilmente. Il potenziale è tanto, è normale vedere alti e bassi nella stessa partita e contro Sonego abbiamo visto diversi bassi. Non sono stupito della vittoria di Sonego, ha preparato benissimo la partita, ma probabilmente al suo posto l’avrebbero vinta anche altri giocatori. Fonseca ha già degli atteggiamenti sopra le righe: cerca dopo ogni punto vincente il consenso del pubblico, allarga le braccia per cercare gli applausi, mette la mano all’orecchio: lo ha fatto parecchio contro Rublev e anche contro Sonego, serve il giusto, apprezzo chi è concentrato sulla partita e meno sul contorno per avere l’applauso e sentirsi importante, ma chiaramente ognuno interpreta l’atteggiamento in campo come meglio preferisce, c’è evidentemente chi apprezza tutto questo e chi invece fa notare che a quell’età ci si aspetti un approccio un attimino più tranquillo e sereno.