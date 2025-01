Thesocialpost.it - Tragico incidente a Cuneo: Sandro Sganzerla perde la vita a 47 anni

Leggi su Thesocialpost.it

Un drammaticostradale ha spezzato ladi, 47, originario di Remedello di Sopra, nella notte tra domenica e lunedì. L’episodio si è verificato lungo via Roccasparvera, tra Vignolo e Borgo San Dalmazzo, in provincia di.Il veicolo su cui viaggiavaè uscito di strada per cause ancora da accertare, finendo in una scarpata adiacente e ribaltandosi più volte. L’auto distrutta è stata avvistata solo intorno alle 10 del mattino seguente, momento in cui è stato rinvenuto anche il corpo senzadell’uomo.si era trasferito a Confreria, un quartiere di, e aveva recentemente trovato un impiego come manutentore del verde pubblico a Roccavione, lavoro che avrebbe dovuto iniziare proprio martedì. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nelladei genitori Corinna e Fulvio e delle due giovani figlie, Maria e Chiara.