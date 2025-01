Superguidatv.it - Tradimento, trame turche: Oylum ingannata da Ye?im

Non tutti sono chi dicono di essere: questo è quanto emergerà nelle prossime puntate di. Negli episodi futuri della soap turca di Canale 5 infatti,avrà modo di scoprire che l’infermiera con cui avrà parlato durante la sua degenza in ospedale non sarà veramente un infermiera, ma piuttosto una donna assoldata da Ye?im per rovinare il rapporto con la madre.Anticipazioniscopre l’inganno di Ye?imLa storyline prenderà il via nel momento in cuiverrà a sapere che durante il suo ricovero dopo l’incidente stradale, la madre avrà trattato male Ye?im. Sarà un’infermiera a raccontarle -durante la degenza in ospedale – che Güzide avrà affrontato la compagna di Tarik in malo modo, ma le cose saranno davvero andate così?Grazie a Sezai,scoprirà che in realtà è stata Ye?im a chiudere la porta in faccia a sua madre, e non il contrario.