Suicidi in carcere, conseguenza diretta di un problematico sistema detentivo in Italia

“L’alto numero diè indice di condizioni inammissibili. Abbiamo il dovere di osservare la Costituzione, che indica norme imprescindibili sulla detenzione in”. Questo è quanto ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno andato in onda il 31 dicembre 2024. A dirla tutta queste parole pronunciate dal garante della carta costituzionale appaiono, alla luce dei dati relativi ainei penitenziarini, come frasi fatte e prive di applicazione in senso pratico. Basti pensare che dal primo gennaio ad oggi già 8 detenuti si sono tolti la vita. Ma questo numero è tristemente destinato a crescere. Eppure il problema dei reclusi che decidono di porre fine alla loro sofferenza, nella maniera più estrema, è noto da tantissimo tempo.