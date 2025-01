Quotidiano.net - Sex senza City: basta fan curiosi davanti alla casa di Carrie

New York, 16 gennaio 2025 – Come il Dakota Buildinga Central Park, dove Polanski girò “Rosemary’s Baby” e soprattutto dinnanzi al quale venne assassinato uno dei suoi inquilini più mitici, John Lennon; come l’angolo di strada dove sorge, sempre a Manhattan, il palazzo degli appartamenti di Friends: West Village, all’incrocio tra Grove Street e Bedford Street (su Google Maps è indicato “Friends Apartment” – 90 Bedford St). Il 66 di Perry Street nel West Village di Manhattan è entrato nella storia della televisione quando il suo portico è diventato quello che conducevadiBradshaw, una delle protagoniste di Sex and the, trasmesso da Hbo, e negli anni è diventato il luogo di pellegrinaggio per migliaia di fan. Fan, però, un po’ troppo invadenti. Tanto che adesso l'entrata avrà un cancello, visto che Barbara Lorber, proprietaria dell'edificio dal 1978, ha lamentato “l'infinita predi interesse per la mia scala delle celebrità”.