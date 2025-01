Universalmovies.it - September 5: La diretta che cambiò la storia | Il Trailer del film

Leggi su Universalmovies.it

Eagle Pictures ha condiviso in rete ildi5: Lachela, uno deipiù attesi nella corsa per la stagione dei premi.Presentato in occasione della scorsa edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (i vincitori), e candidato come MigliorDrammatico agli scorsi Golden Globe Awards (i vincitori), il nuovodiretto da Tim Fehlbaum si appresta ad esordire nelle nostre sale, ma non prima di essersi mostrato al popolo della rete attraverso ilitaliano.5 racconta il momento cruciale che ha trasformato per sempre il modo di fare informazione in. Ilè ambientato durante le Olimpiadi di Monaco del 1972, e ripercorre la trasformazione improvvisa del team di ABC Sports, passato da una tranquilla copertura sportiva alla cronaca in tempo reale del sequestro degli atleti israeliani da parte di un gruppo terroristico.