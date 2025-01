Ilrestodelcarlino.it - Romagna ballerina

capitale,' cantava il mitico e compianto Raoul Casadei, poi seguito dal figlio Mirko e ormai da anni da tutta la curva bianconera del Cesena calcio, che ne ha ha fatto una sorta di inno regionale. Quasi dalibera. C'era una volta chi se ne infischiava del trattino con ‘Emilia’ e reclamava o sognava una terra proprio indipendente, partendo da Rimini, arrivando a Ravenna e passando per Cesena e Forlì. Forti del mare, del turismo, forti della genuina romagnolità, forti di un'identità che ti fa sentire lontano anni luce, se non da Bologna, almeno da Modena o Reggio, di sicuro da Parma o Piacenza, forse dalla stessa Ferrara. Va detto però che anche lalibera ha sempre avuto i suoi campanili, le sue a volte incazzosissime rivalità. Per decenni, però, una certezza c'è sempre stata: Forlì e Cesena vanno d'amore e d'accordo.