Ricerca nuove terapie per malattie rare | online l’avviso Erdera 2025

E’la call transnazionale congiuntadella EuropeanDiseases Research Alliance () che finanzierà progetti per sviluppareper. Il bando, dal titolo “Pre-clinical therapy studies fordiseases using small molecules and biologicals – development and validation”, sostiene progetti ditransnazionale focalizzati su almeno 2 delle seguenti aree: Sviluppo diin ambiente preclinico attraverso studi su modelli di malattia cellulari, organoidi e animali, e/o utilizzo di modelli in silico o di intelligenza artificiale per acceleil tasso di successo della fase preclinica; sviluppo di biomarcatori predittivi e farmacodinamici correlati all’efficacia della terapia in ambiente preclinico, che potrebbero servire come endpoint surrogati; replica di studi preclinici in un laboratorio indipendente per aumentare la validità dei risultati esplorativi; studi preclinici di proof of concept per dimostl’attività farmacologica in vitro e in vivo, la farmacocinetica e la farmacodinamica del farmaco in sperimentazione (cioè, piccole molecole e/o biologici) e i primi dati tossicologici e di sicurezza, nonché studi a sostegno della preparazione per l’autorizzazione all’avvio di una sperimentazione clinica conforme ai requisiti normativi.