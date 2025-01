Quotidiano.net - Progetto Eu Dream: l'intelligenza artificiale rivoluziona i rapporti energetici

Facilitare i consumatori neicon i fornitori di energia grazie all'(Ia), accelerando l'innovazione digitale e la promozione di servizi digitali. È l'obiettivo deleuropeo Eu, che vede impegnati Enea, imprese del settore energetico e organismi di ricerca di nove paesi Ue. Nello specifico - si legge sul periodico Eneainform@ - ilprevede la creazione di un 'assistente' virtuale basato sull'Ia e di un 'intermediario' in grado di semplificare il linguaggio tecnico utilizzato nel settore energetico. "L'assistente utilizzerà l'Ia per svolgere il ruolo di consulente energetico per gli utenti, ottimizzando le impostazioni energetiche in base alle preferenze individuali, mentre l'intermediario utilizzerà tecniche di elaborazione del linguaggio naturale (Nlp) per tradurre i termini tecnici in un linguaggio più semplice e immediato e rendere la comunicazione più fluida e comprensibile", spiega Amedeo Buonanno, ricercatore del Laboratorio Enea di Smart grid e reti energetiche del dipartimento Tecnologie energetiche e fonti innovabili.