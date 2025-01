Sport.quotidiano.net - Prato, innesto a centrocampo: ufficiale l'arrivo di Mazza

, 16 gennaio 2025 - Colpo delin mezzo al campo. Dopo aver perso Federico Pizzutelli nei giorni scorsi (domenica il calciatore classe '95 ha rescisso per "gravi problemi familiari"), ecco che i biancazzurri hanno chiuso la trattativa per l'di Leonardo. Cresciuto nelle giovanili del Bologna (con la maglia rossoblù ha vinto una Supercoppa italiana e un Torneo di Viareggio), il classe 2000 viene da una prima parte di stagione disputata con indosso la casacca della Lavagnese, formazione che milita nel girone A di serie D con la quale ha totalizzato 12 presenze. In precedenzaha giocato nella Ternana in Serie B, nel Mantova e nel Taranto in Serie C, e l'anno passato nel Dolomiti Bellunesi in Serie D. Il 24enne ha inoltre vestito per due volte la casacca della Nazionale Under 17.