posteapp.ink è un sito di Poste Italiane o è truffaldino?

Il.ink non è affiliato aed è altamente probabile che sia utilizzato per attività fraudolente, come il phishing.non utilizza domini con estensioni come “.ink” per i propri servizi online. Le applicazioni ufficiali, come l’App BancoPosta e l’AppID, sono disponibili esclusivamente attraverso i canali ufficiali e gli store autorizzati..ink è untruffa: cosa fare se ricevete SMS o Email?È fondamentale evitare di fornire informazioni personali o finanziarie su siti web non ufficiali o sospetti. Se ricevi comunicazioni che ti indirizzano a siti come.ink, non cliccare sui link e non inserire dati sensibili. In caso di dubbi, contatta direttamenteattraverso i canali ufficiali per verificare l’autenticità delle comunicazioni ricevute.