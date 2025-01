Sbircialanotizia.it - Neonati uccisi e sepolti, Chiara Petrolini torna a vivere nella casa di Vignale

Leggi su Sbircialanotizia.it

A giorni verrà fissata l’udienza della Cassazione che decreterà se sia necessario trasferire la ragazza in carcere Nell’attesa che la Cassazione decida se confermare o revocare la custodia cautelare in carcere stabilita dal Riesame,ta asuadidi Traversetolo, la stessa in cui si è consumata la .L'articolodiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.