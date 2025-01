Musica | al Palasele unica tappa campana 2025 de ‘Il Volo’

Leggi su Ildenaro.it

Per la prima volta live a Eboli (Salerno) il trio italiano più famoso al mondo: festa con un sold out da Milano, il nuovo tour nei palazzetti italiani de Il Volo “Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport” arriva giovedì 23 gennaio alin Campania . Uno spettacolo tutto nuovo, dalla produzione alla scaletta, in cui le voci di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble creano un’armonia travolgente insieme agli oltre 30 elementi sul palco tra orchestra e band diretti dal Maestro Edmondo Mosè Savio. La scaletta presenta un mix tra tradizione e innovazione che valorizza le singole personalità dei tre artisti. Non possono mancare i brani del loro primo disco di inediti Ad Astra – tra cui spicca il singolo presentato a Sanremo 2024 Capolavoro – e l’ultimo singolo Tra le onde, oltre ai più grandi successi della tradizionele italiana.