Motorola l’iniziativa ‘Bouncing for Good’ tra tecnologia e basket Daniela Idi | Vicini alle persone

Leggi su Funweek.it

Bouncing for Good èdi, in collaborazione con Eurolega, che unisce. Prevista in questa fase iniziale in sei paesi europei, il progetto è da poco sbarcato in Italia con l’EA7 Emporio Armani Milano. Dopo l’evento inaugurale a Sopot, in Polonia, Bouncing for Good è infatti arrivato all’Istituto Comprensivo Arcadia di Milano, dove ha coinvolto 150 studenti di 11 anni.è iniziata con due workshop il 12 e il 14 novembre 2024, in cui gli studenti hanno partecipato a sessioni guidate daglinatori One Team dell’EA7 Emporio Armani Milano e supportate da uno psicologo dello sport parte della Fondazione Laureus. Nel corso dei workshop, gli studenti hanno appreso preziose competenze di vita come il lavoro di squadra, il rispetto e la resilienza, utilizzando ilcome mezzo per promuovere un impegno sociale positivo.