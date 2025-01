Game-experience.it - Microsoft smentisce i report recenti: Xbox ed Activision Blizzard vanno a gonfie vele

Nelle scorse ore The Information ha pubblicato un nuovodove ha riportato cheè sostanzialmente insoddisfatta di, visto che la gigantesca acquisizione non è riuscita a produrre i risultati sperati. Vista la grande diffusione dell’articolo in questione, il Colosso di Redmond ha deciso di intervenire mettendo le cose in chiaro.I rappresentanti dihanno quindi smentito categoricamente il fatto che Call of Duty: Black Ops 6 ednon hanno fatto crescereGame Pass, precisando che in realtà il publisher di CoD ha fatto crescere eccome la propria divisione gaming.Ebbene sì, ildi cui sopra citava il gestore del portafoglio Danny Fish, dove questo esperto del settore finanziario affermava che “è stata deludente” per i ricavi complessivi dell’azienda.