Ilgiorno.it - Meta System, garanzie sul futuro. Arrivate trenta offerte d’acquisto

La situazione dellaè stata al centro di un tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’azienda, che conta su un totale di 700 dipendenti distribuiti tra la sede principale di Reggio Emilia e quella di Mornago in provincia di Varese (dove i lavoratori sono 140), sta attraversando una fase di forte crisi economica, che ha portato lo scorso dicembre all’apertura di un concordato presso il Tribunale di Bologna. A Roma e in collegamento erano presenti rappresentanti del Ministero, dell’azienda, di Regione Lombardia e Regione Emilia Romagna, oltre ai sindaci di Reggio Emilia e Mornago. "L’incontro ha dato alcune delle risposte che volevamo, sia da parte del Ministero che da parte dell’azienda – commentano Fim, Fiom e Uilm – ma riteniamo che occorra mantenere il massimo di attenzione e controllo rispetto alle prospettive di vendita dell’azienda".