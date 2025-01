Oasport.it - LIVE Italia-Algeria 6-3, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: ottimo avvio degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12? Ebner si è lamentato molto con l’avversario. Come riparte il gioco il portierone azzurro si gira verso la panchina e carica i compagni. Seconda superiorità della partita per l’.12? Due minuti per Saker che colpisce in pieno volto Ebner con un tiro in contropiede a campo aperto.11? Rete straordinaria di Abdi che contorcendosi in aria buca Ebner.7-410? Goooool! Ancora un’ottima difesa chiusa dalla parata di Ebner che lancia lungo per Prantner, che dal centro trova la rete del +4.7-3.TIME OUT9? Gooooool!! Ottima difesache recuperano palla e lanciano Pirani in contropiede, che buca il portiere.6-3.9? Rete dell’con Abdi, risponde immediatamente l’con Pirani.