La Spezia inizia la corsa a capitale della cultura per il 2027

Una visione ispirata al mare, elemento centrale di unache qui, nell’estremo levanteLiguria, vuole essere eterogenea, interconnessa e sempre in movimento, ma anche bella, sostenibile e inclusiva. Con questa chiave Latenta di aprirsi le porte verso la nomina aitaliana: unache entro la fine del mese vivrà un primo step importante, con la proclamazione delle dieci città finaliste. La città ligure, che negli anni ha investito importanti risorse nel recupero del patrimonio storico ele così come nel sistema museale, ci crede, tanto che in questi giorni ha avviato a spron battuto quattro tavoli di lavoro tematici per approfondire, insieme a tutti coloro che hanno contribuito alla stesura progettuale del dossier, una visione strategica