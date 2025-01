Agi.it - La Lega tiene il punto sul Veneto. "Squadra che vince non si cambia"

Leggi su Agi.it

AGI - "chenon si". Lailsule rivendica cosi' il prossimo candidato alle elezioni regionali. Una partita irrinunciabile per non disperdere il modello del "buon governo". Pertanto - terzo mandato o meno per Luca Zaia, imbrigliato al momento dal vincolo della legge - il candidato governatore non potrà che essere espressione della. È il messaggio che il consiglio federale della- riunito oggi alla Camera - affida agli alleati della maggioranza. Un messaggio rafforzato dalla "totale sintonia" tra Salvini e Zaia, assicura il partito. L'intenzione, insomma, è marciare compatti e mantenere il pressing per 'frenare' le ambizioni di FdI e FI dopo che la stessa premier, Giorgia Meloni (nella conferenza stampa di inizio anno) aveva rimarcato che per il candidato indel centrodestra quella di Fratelli d'Italia "deve essere una opzione da tenere in considerazione".