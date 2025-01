Kvaratskhelia-PSG plusvalenza record per il Napoli | 695 milioni di euro

Napolipiu.com - Kvaratskhelia-PSG, plusvalenza record per il Napoli: 69,5 milioni di euro

Leggi su Napolipiu.com

-PSG,per il: 69,5di">la cessione del georgiano garantirà al club azzurro uno dei guadagni più alti nella storia della Serie A. Per le società, le plusvalenze sono fondamentali per il bilancio.Ilsi prepara a mettere a segno una delle plusvalenze più importanti nella storia del calcio italiano. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, citando un’analisi di Calcio e Finanza, la cessione di Khvichaal PSG garantirà al club di De Laurentiis un guadagno netto di 69,5di.La cifra emerge da un calcolo preciso: il georgiano, pagato 11di, ha un valore a bilancio di appena 2,2. Il Paris Saint-Germain verserà nelle casse del70più 5 di bonus, a cui si aggiungerà il risparmio dell’ingaggio da 1,75annui.