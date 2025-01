Thesocialpost.it - Juventus, terremoto Cambiaso: il City offre 60 milioni, il giocatore spinge per partire

Ore caldissime in casasul fronte mercato. Una voce che circolava da tempo sta per concretizzarsi: il Manchesterha deciso di fare sul serio per Andrea, esterno bianconero classe 2000. Secondo quanto riferito da Sky, i Citizens avrebbero pronto il passo formale per acquistare il giovane talento della Juve, con un’offerta che si aggira tra i 60 e i 65di euro.Da voce a trattativa concretaSe fino a qualche tempo fa l’interesse del Manchesterperera considerato solo una voce di mercato, ora la situazione è ben diversa. Il club inglese ha infatti deciso di accelerare i tempi e agire concretamente per portare ilalla corte di Pep Guardiola già a Gennaio. La, dal canto suo, di fronte a un’offerta così sostanziosa potrebbe decidere di vendere.