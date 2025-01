Terzotemponapoli.com - Jeda: ”Caso Kvaratskhelia può avere ripercussioni sul Napoli. Inter superiore a tutte, azzurri secondi”

: ”Credo che l’rimanga la favorita numero uno per la vittoria dello Scudetto. Mentre ildi Conte, cinico e solido, lo vedo in vantaggio rispetto all’Atalanta per il secondo posto”In esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse.it èvenutoias Capucho Neves, meglio noto come “”. L’ex attaccante, oggi opinionista sportivo, ha condiviso le sue personali considerazioni sulla lotta Scudetto: di seguito l’opinione disulle principali favorite al titolo, con un focus particolare sugli obiettivi stagionali e sul rendimento di.Qual è a tuo parere la favorita in ottica Scudetto?“Credo che l’rimanga la favorita numero uno per la vittoria dello Scudetto. Mentre ildi Conte, cinico e solido, lo vedo in vantaggio rispetto all’Atalanta per il secondo posto.