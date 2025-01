Lettera43.it - Il ritrovato protagonismo di Matteo Renzi, capo supplente dell’opposizione

Leggi su Lettera43.it

Appena compiuti i 50,sta vivendo una seconda giovinezza politica. Perché da qualche tempo sembra l’unico a fare davvero opposizione al governo Meloni. Non passa giorno, infatti, che il leader di Italia viva non spari bordate contro l’esecutivo, alla sua maniera, puntuta ed efficace. Sarà stato merito degli insegnamenti di Filippo Sensi e di Marco Agnoletti, oppure del suo indiscutibile talento naturale, spesso sprecato, però lui è l’unico a fare notizia. «Sei stato al governo più tempo di me, buffone. Da quando fai il ministro, coi treni è un ritardo continuo, dimettiti», la sua ultima sortita controSalvini sulla disastrosa situazione delle ferrovie. «Si vede che è tornato al lavoro», il suo primo attacco i primi di gennaio commentando l’ennesimo incidente nella circolazione dei treni.