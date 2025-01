Quotidiano.net - Il frate commissionò un furto per coprire abusi sessuali: altri due arresti nel Napoletano

Napoli, 16 gennaio 2025 –due arrestati nel caso che ha visto dei frati coinvolti neldi due cellulari per occultare le prove di presunti. Uno dei due è in carcere, l’altro ai domiciliari su richiesta del Gip di Napoli Nord. Il reato ipotizzato alla base dell’indagine è quello di rapina aggravata. Cinque persone erano già sottoposte a misure cautelari dal luglio dello scorso anno, dopo la denuncia di due uomini residenti ad Afragola. La rapina era stata commissionata da undel santuario Santa Maria Occorrevole di Piedimonte Matese, a quel tempo nella basilica di Sant'Antonio da Padova. L’obiettivo era quello di recuperare i due cellulari delle vittime, contenenti immagini e chat a sfondo sessuale. Oltre alle nuove custodie cautelari, l’indagine ha permesso anche di documentare come si fosse cercato di impedire l'identificazione promettendo anche denaro ai parenti di persone già arrestate.