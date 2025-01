.com - Frascati, in attesa al pronto soccorso aggredisce dottoressa

Ancora un’aggressione al personale sanitario. Teatro della violenza ildell’ospedale di, alle porte di Roma, dove la scorsa notte unaè stata colpita al volto da un uomo che era indi essere visitato. L’aggressore, uno stranieri in evidente stato di alterazione alcolica, è stato bloccato dai carabinieri del nucleo investigativo e sedato., inalL’episodio di violenza è avvenuto intorno alle 4 di oggi 16 gennaio neldell’ospedale di, in via Tuscolana. Il paziente inad un certo punto ha dato in escandescenze danneggiando un macchinario per la terapia. Poi l’aggressione allacolpita con un pugno sul viso. La vittima una 47enne romana è stata medicata e refertata con una prognosi di 10 giorni per trauma facciale.