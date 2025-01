Ilrestodelcarlino.it - Figucon 2025 Bologna, le figurine che fanno impazzire tornano all'Estragon: quando

, 16 gennaio- Il mondo delleinvade l’Club. Torna domenica il tradizionale appuntamento con, giunto alla tredicesima edizione, che quest’anno dedica l’evento ae ai suoi Portici. Non a caso, protagonista della figurina solidale de Ledella Memoria è il cardinale Matteo Zuppi, fotografato da Gabriele Fiolo, appoggiato a una bicicletta e incorniciato dal Portico della Curia. La figurina è realizzata in collaborazione con l’Arcidiocesi e con i fondi destinati al Cefa. Oltre quaranta espositori da tutta Italia e ospiti da tutto il mondo si raduneranno negli spazi del Parco Nord, allestendo 80 tavoli, per poter mostrare le loro collezioni e scambiarle in un’area dedicata a questa attività, sempre un evergreen. Qui, si potranno ammirare i volti e gli scatti delle personalità che ruotano attorno al mondo del calcio e dello sport; dei cartoni animati e dei fumetti.