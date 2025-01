Davos | Crescita più debole nel 2025

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.55 Laeconomica nelsarà piùdel previsto, l'Europa sarà particolarmente colpita, mentre per gli Usa si giustifica un maggiore ottimismo anche se "temperato da preoccupazioni per il debito in ascesa e l'inflazione". Sono queste le previsioni degli economisti del Forum Economico Mondiale (WEF). "Tutti i segnali puntano verso ulteriori turbolenze commerciali" e l'89% degli economisti si aspetta "una guerra commerciale di ritorsioni e di restrizioni commerciali fra Usa e Cina".