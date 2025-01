Lanazione.it - Cultura: Alessio Boni porta in scena al Teatro Verdi “Iliade. Il gioco degli dèi”

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 16 gennaio 2025 – Con “. Ildèi”, in programma sabato 18 alle 21 e domenica 19 alle 17, la Stagione di Prosa deldi Pisa, organizzata in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, entra nel vivo.e Antonella Attili sono i protagonisti di unospettacoli più apprezzati e applauditi nella sua tournée nei maggiori teatri italiani e, assieme alla compagnia dell’, incontreranno il pubblico, sabato pomeriggio alle 18, prima dello spettacolo, nella Gipsoteca di Arte Antica (piazza San Paolo all’Orto), nell’ambito delle Conversazioni in, organizzate dalin collaborazione con l’Università di Pisa. L’incontro sarà introdotto da Maria Serena Mirto, docente di Storia dellae della tradizione classica. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.