Lanazione.it - “Corpi altrove“ prosegue con Nostalgia

EMPOLIProseguono le serate alla ricerca del proprio posto nel mondo con ““. Dopo le rassegne Arte e Musica, a gennaio la libreria Libri e Persone accoglierà una serie di riflessioni sull’esperienza fisica dell’. La prima presentazione dell’11 gennaio, dove Manuel Bonomo ha presentato il suo romanzo “Abu Avrahàm. Incontrarsi oltre la storia“, trattava temi quali le componenti etniche e ideologiche del conflitto israelo-palestinese. Per le prossime due in programma, invece, sicon la straordinaria storia di Tezeta Abraham (nella foto) che domani alle 18.30 racconterà il suo libro ““. Originaria del Gibuti, Tezeta è arrivata a Roma all’età di 5 anni ed è stata portata dalla madre in un convento di suore, oggi, dopo aver vinto Miss Africa Italy, ha una luminosa carriera come modella e attrice.