Ilrestodelcarlino.it - "Clima pesante verso le forze dell’ordine, chiediamo sostegno"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il sindacato di Polizia Siulp assiste con crescente timore ed attenzione alla continua regressionee della sicurezza pubblica, non tanto per i numeri nudi e crudi relativi ai reati commessi, quanto alsempre piùche si respira attorno alle. Come abbiamo più volte ribadito, ci troviamo di fronte ad organici di Polizia sempre più esigui nonostante il continuo aumento di servizi al fine di garantire la sicurezza e le numerose attività per il rilascio di autorizzazioni amministrative ai cittadini. Eppure oggi, il dito è puntatole divise, da troppo tempo quasi perseguitate da un abietto cono di luce ad esacerbare queldi odio e di rabbia nei confronti dei tutori. Aggiungiamo le continue provocazioni e le esternazioni deliberatamente strumentali che attentano all’autorevolezza di chi indossa con orgoglio una divisa, per non parlare di chi, troppo facilmente, confonde l’esercizio dei diritti e le libertà fondamentali con manifestazioni violente e distruttive.