Cinque generazioni per un bebè: la grande famiglia del piccolo Alex

Villa Verucchio (Rimini), 16 gennaio 2025 – In un mondo che spesso corre troppo veloce , laSavoia ci regala una storia di amore senza tempo:unite sotto lo stesso tetto per accogliere il, nato il 19 dicembre. Unaspeciale, che racchiude quasi un secolo di ricordi, emozioni e affetti condivisi. Dalla trisavola di 98 anni al neonato che porta nuova luce, questo è il racconto di un legame indissolubile, capace di commuovere e ispirare. I Savoia sono proprio unada record, originari di Villa Verucchio, in provincia di Rimini, appena un mese fa hanno dato il benvenuto al, nipotino di tre nonni, quattro bisnonni e tre trisavoli. Ci sono poi i due zii, Simone (17 anni) e Jennifer (35 anni) e Andrea Savoia e Samantha Fiore, i genitori, rispettivamente di 26 e 35 anni.