Nerdpool.it - Chicago Fire: Rivedremo Blake Gallo nella serie?

ha da sempre catturato l’attenzione del pubblico con i suoi personaggi ricchi di sfumature e la drammaticità che accompagna ogni episodio. Tra i volti più recenti ad aver conquistato i cuori dei fan c’è sicuramente, interpretato dall’attore Alberto Rosende.ha fatto il suo debuttostagione 8 ed è rapidamente diventato un membro amato della Caserma 51. L’arrivo diè stato introdotto nel cast didurante la stagione 8, come parte della nuova generazione di pompieri della caserma. Inizialmente, il suo personaggio è stato presentato come un giovane pompiere con una forte passione per il suo lavoro, ma anche un po’ impulsivo e desideroso di farsi strada tra i veterani. La sua dinamica con gli altri membri della squadra, in particolare con Matt Casey, Kelly Severide e Joe Cruz, ha aggiunto nuovi spunti alla, portando un’energia fresca e giovane.