Bros chiude per sempre la sua sede storica di Lecce | Ricarichiamo le energie e cominciamo un nuovo capitolo

Dopo otto anni, che hanno rivoluzionato la scena gastronomica salentina, il ristorante’ diabbassa le serrande. È un addio temporaneo, più un arrivederci che una chiusura definitiva, come sottolineano i fondatori Isabella Potì e Floriano Pellegrino. La decisione, annunciata sui loro canali social, segna la fine di un’era e l’inizio di un, ma la prossima meta dei' rimane ancora misteriosa.La chiusura diDal 2016,' hafatto parlare di sé, e negli ultimi anni ha convinto anche chi era più scettico. È una cucina irriverente e fuori dagli schemi, ma non per questo manca di sostanza. Per i due giovani chef,alla ricerca di evoluzione e ricerca in campo enogastronomico, è arrivato il momento di cambiare. «Questi anni ci hanno regalato momenti straordinari», dichiarano Pellegrino e Potì , «Ma sentiamo che è arrivato il momento di lavorare in un contesto più in linea con la nostra visione.