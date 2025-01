Thesocialpost.it - Australian Open, la prima volta per Musetti: partita strepitosa!

Lorenzofinalmente in palla e concentrato agli, dove ha conquistato per lail 3° turno nel torneo di Melbourne. Il carrarino classe 2002 ha avuto la meglio in tre set sul canadese Denis Shapovalov, ex top 10 ATP, con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-2 in 2 ore e 42 minuti di gioco.La sfida trae Shapovalov è stata un duello tra due rovesci a una mano di rara bellezza, ma a fare la differenza è stata la solidità mentale del giovane azzurro, che ha saputo approfittare dell’incostanza del suo avversario. Shapovalov, attualmente numero 56 del ranking ATP, ha ceduto sotto il peso dei suoi stessi errori, commettendo ben 15 doppi falli, tre dei quali decisivi nel primo set.Il racconto dellaL’inizio del match sembrava favorevole al canadese, che si era portato sul 3-0 approfittando di un break iniziale.