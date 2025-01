Atletica Indoor gli Azzurri si preparano all’esordio | Diaz in gara Metz Iapichino a Dusseldorf

Leggi su Ilfaroonline.it

Sta per arrivare l’esordio in pista deglidell’Leggera. Il bronzo olimpico a Parigi 2024, Andy, punterà alle grandi misure in Francia e al Meeting di. Lo farà il prossimo 8 febbraio. Il saltatore del triplo delle Fiamme Gialle cerca le prime risposte, dopo la lunga preparazione, per la stagionedi gare, al Centro Sportivo di Castelporziano con il suo allenatore Fabrizio Donato.L’obiettivo della stagione sono gli Europei di Apeldoorn in Olanda (dal 6 al 9 marzo). In seguito, nell’estate del 2025, ci saranno i Mondiali in Giappone.Anche per i pesisti e medagliatiLeonardo Fabbri e Zane Weir sta per arrivare l’inizio della stagione. Insieme hanno svolto il raduno consueto in Sudafrica con il loro allenatore Paolo Dal Soglio. L’argento mondiale all’aperto e bronzo mondialeFabbri (Aeronautica) sarà inad Ostrava (Repubblica Ceca) al CzechGala il prossimo 4 febbraio, in una delle tappe Gold del WorldTour.