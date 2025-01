Sport.periodicodaily.com - Atalanta vs Napoli: le probabili formazioni

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I partenopei cercano di consolidare il proprio primato in classifica, mentre i bergamaschi vogliono accorciare le distanze e rilanciarsi nella corsa per il titolo.vssi giocherà sabato 18 gennaio 2025 alle ore 20.45 presso il Gewiss Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI nerazzurri stanno attraversando un periodo complicato, avendo raccolto tre punti nelle ultime tre partite. Adesso la squadra di Gasperini si ritrova a meno 4 dalla vetta, e cercherà di portarsi ad una sola distanza battendo i partenopei capolisti. Per farlo, però, servirà migliorare anche la vena offensiva, piuttosto carente in questo frangente.I partenopei si presentano a Bergamo in un grande stato di forma.