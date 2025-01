Ilmessaggero.it - Assegno unico, il calendario dei pagamenti di gennaio: importi, requisiti e quando aggiornare l'Isee. La nota dell'Inps

Leggi su Ilmessaggero.it

in arrivo per le famiglie con figli a carico che attendono l'accredito di. Lo ha comunicato l'divulgando le datee rate dei, che sono cambiate per.