Amici 24 i nuovi singoli | la classifica al debutto dei più ascoltati

Con l’uscita a sorpresa di Ilan Muccino, nella scuola di24 sono rimasti dieci cantati e qualche giorno fa hanno tutti pubblicato i. Fra Antonia, Chiamamifaro, Deddè, Jacopo Sol, Luk3, Mollenbeck, Nicolò, SenzaCri, TrigNO e Vybes chi è andato meglio ina suon di streams?A trionfare in questaparziale dei debutti degli inediti di24 su Spotify è stato TrigNO che con Maledetta Milano ha totalizzato circa 65 mila strams. Secondo posto a sorpresa per Complici di Jacopo Sol, entrato nella scuola di24 solo un mese fa. Medaglia di bronzo per Valentine di Luke3, che si conferma essere l’artista con più ascoltatori mensili.Fuori dal podio Dove Ti Trovi Tu di Antonia (già al centro di una polemica); Periferia di Deddè e Tutto L’Odio di Senza Cri.