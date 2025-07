Napoli col flash mob ha risposto in modo esemplare al genocidio di Gaza Al contrario del sindaco

Napoli si distingue ancora una volta per il suo spirito solidale e la sua voce di protesta. La città, attraverso un emozionante flash mob sul lungomare liberato, ha risposto con partecipazione e commozione alla tragedia del popolo palestinese, in netta contrapposizione alle parole indifferenti del sindaco. Corpi a terra e suoni di 12 campane, simbolo di dolore e speranza, hanno ricordato al mondo l’urgenza di agire. Napoli dimostra che la solidarietà non si ferma: è un grido che non si spegne.

Napoli e la sua gente ancora una volta hanno risposto con grande partecipazione e commozione alla tragedia che sta vivendo il popolo palestinese. Domenica scorsa si è tenuto, infatti, un flash mob, Tutti giù per terra, sul lungomare liberato. Corpi a terra per ricordare il genocidio in atto del popolo palestinese da parte dello Stato d’Israele. Mentre corpi vivi a terra erano stesi per ricordare corpi morti, le casse hanno fatto ascoltare 12 minuti di uno dei migliaia di bombardamenti israeliani sulla popolazione civile inerme. Il suono angosciante dello sterminio di un popolo. I popoli nel mondo si stanno ribellando, bisogna fare sempre di più, unirsi, rimuovere le complicità nel genocidio dei governi occidentali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Napoli col flash mob ha risposto in modo esemplare al genocidio di Gaza. Al contrario del sindaco

